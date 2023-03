Înfrângere amicală cu Oțelul Conducerea Unirii Slobozia a cautat sa umple golul competițional cu un meci amical care sa-i țina cat de cat in priza pe elevii lui Enache Costea. S-a batut palma cu Oțelul Galați, echipa antrenata de Dorinel Munteanu, care se afla pe locul 3 in play-off, poziție ce ofera promovarea directa in Superliga. Meciul s-a jucat la Galați și a fost un bun prilej pentru ai noștri de a regla anumite mecanisme care, in ciuda schimbarii «principalului», au continuat sa nu funcționeze. Așa cum știți, echipa noastra a inceput cu stangul play-out-ul, pierzand pe propriul teren, scor 2-3, cu CS Comunal Șelimbar.… Citeste articolul mai departe pe independentonline.ro…

