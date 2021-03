Conservatorii cancelarului german Angela Merkel, slabiti de un scandal de coruptie legat de achizitii de masti sanitare, au inregistrat duminica o infrangere clara in alegerile regionale desfasurate in doua landuri din vestul tarii, cu sase luni inaintea alegerilor legislative generale, conform sondajelor realizate la iesirea de la urne publicate de posturile ARD si ZDF, relateaza agentiile internationale de presa. Uniunea Crestin-Democrata (CDU) ar urma sa obtina numai 23% din voturi in landul Baden Wurttemberg, fata de 27% cu cinci ani in urma, in timp ce in landul Renania Palatinat are in sondaje…