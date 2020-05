Infractorul-păpuşar aplica pedepse sexuale greu de imaginat unor fete de liceu Protagonistul acestui caz terifiant este un barbat de 24 de ani, care a fost deferit justitiei pentru pornografie infantila, santaj, acces ilegal la un sistem informatic si violarea secretului corespondentei. DIICOT Iasi arata in rechizitoriu ca D.F. D folosea mai multe identitati pe retelele sociale, scopul fiind de a convinge tinere necunoscute sa ii furnizeze materiale cu caracter pornografic. Pentru a-i fi usor sa racoleze victime, individul pretindea in discutiile de pe re (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

