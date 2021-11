Stiri pe aceeasi tema

- Șoferi de camioane sunt exploatați și forțați sa munceasca, fara asigurari, in condiții mizere. Gruparea infracționala a fost destructurata in Italia, de oamenii legii din Piacenza. In acest dosar au...

- Specialiștii in sanatate trag un semnal de alarma asupra unui nou fenomen ingrijorator care a luat amploare. Este vorba despre o metoda de detoxifierea dupa vaccinare. Antivacciniștii spun ca boraxul ar anula efectul serului anti-COVID. Medicii trag insa un semnal de alarma: spun ca boraxul, in combinație…

- O familie de romani a murit intr-un grav accident de circulație, in apropiere de orașul Veneția. Un autoturism a intrat pe contrasens și i-a lovit frontal. In urma impactului violent, ambele mașini au fost distruse complet. In accident a murit și șoferița vinovata, potrivit Venezia Today . Potrivit…

- Proiectul de parteneriat Erasmus+/ eTwinning " [email protected] Matters", 2019-1-PT01-KA229-060791_6, reuneste scoli din Portugalia- Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Gomes de Almeida (coordonator) si Agrupamento de Escolas de Ovar Sul (Portugalia), Italia- I.C. "F. P. Polizzano" Gangi , Croatia- Osnovna…

- De la inceputul epidemiei de COVID-19 (coronavirus) și pana la acest moment, 194 de cetațeni romani aflați in strainatate, 37 in Italia, 19 in Franța, 43 in Marea Britanie, 60 in Spania, 14 in Germania, 2 in Belgia, 3 in Suedia, 5 in Irlanda, 2 in Elveția, 2 in Austria, unul in SUA, unul in […] The…

- La 22 de ani, Olimpiu Moruțan (foto) atrage privirile scouterilor din cele mai importante campionate europene și ar putea prinde un transfer tare. De-abia transferat la Galatasaray, cu doua goluri și o pasa decisiva in 6 meciuri, „tricolorul" e curtat de grupari din Italia și Anglia. Moruțan, dorit…

- In urma demersurilor de identificare a victimelor acestui incident, printre persoanele decedate se regasesc 7 cetateni romani toti detinand si alte cetatenii .In continuarea informatiilor transmise cu privire la accidentul aviatic ce a avut loc in data de 3 octombrie 2021, la periferia orasului Milano,…

- „In județul patronat de baronul liberal Flutur, mafia padurilor terorizeaza oamenii și acționeaza ca un stat in stat”, afirma Marcel Ciolacu, dupa ce un jurnalist și un activist de mediu au fost batuți intr-o padure din Suceava: „Acesta este, azi, PNL: Marea Drujba a lui Klaus Iohannis”. „In județul…