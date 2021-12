In data de 15 decembrie a.c., polițiștii din cadrul Compartimentului Analiza si Prevenirea Criminalitatii au organizat și desfașurat, impreuna cu jandarmi, doua activitați informativ-preventive in municipiul Buzau, cu scopul reducerii riscului infractional si victimal in randul cetatenilor. Polițiștii au purtat discuții cu cetațenii pe tema articolelor pe pirotehnice și cat de periculoase pot fi, dar si despre petrecerea sarbatorilor sezonului rece in siguranta și prevenirea furturilor/inșelaciunilor specifice perioadei.