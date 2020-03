INFRACTORII își fac de CAP prin România: Polițiștii au găsit aproape 100.000 de euro FALȘI în doar două săptămâni Infractorii iși fac de cap prin Romania, așa ca aveți grija mare de unde cumparați euro. Aproape 90.000 de euro falși au fost gasiți de polițiști in ultimele doua saptamani, in urma a mai multe percheziții ce au avut loc, la nivel național, pentru destructurarea gruparilor de criminalitate organizata, anunța, sambata, printr-un comunicat de presa, Poliția Romana. In perioada 13 – 26 februarie 2020, peste 600 de polițiști de combatere a criminalitații organizate, impreuna cu procurori DIICOT, au acționat in documentarea activitații infracționale a 166 de persoane, dintre care 60 au fost… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

