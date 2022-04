Marți, 19 aprilie, polițiștii din Șomcuta Mare au pus in aplicare un mandat de executare a pedepsei inchisorii, emis de Judecatoria Sibiu, fiind vizat un barbat de 29 de ani din satul Buteasa. Acesta a fost condamnat la pedeapsa inchisorii de 3 ani și 1 luna pentru savarșirea de infracțiuni rutiere, coonform IPJ. Acesta a fost depus la Penitenciarul Baia Mare in vederea executarii pedepsei. ZiarMM The post Infracțiunile rutiere trimit inca un maramureșean dupa gratii appeared first on ZiarMM .