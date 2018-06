Stiri pe aceeasi tema

- In Noul Cod Penal, exista un articol, 203, care prevede ca o persoana poate fi condamnata sau poate primi amenda daca nu ii salveaza pe cei aflati in dificultate, instantele romanesti solutionand deja astfel de spete, unele cu caracter comic. „Art. 203 - Lasarea fara ajutor a unei persoane…

- Judecatorii instantei supreme vor anunta astazi decizia definitive in dosarul Gala Bute, cauza in care este judecata Elena Udrea. Fostul ministru asteapta decizia in Costa Rica, acolo unde a anuntat ca va ramane daca sentinta va fi de condamnare, considerandu-se nevinovata, dupa cum a precizat in…

- Judecatorii de la Tribunalul Olt au hotarat, marți, sa condamne cu suspendare cele șase cadre didactice din cadrul Universitatii de Medicina si Farmacie (UMF) Craiova, acuzate ca au primit mita de la mai mulți studenți pentru a le da note ...

- Judecatorii ICCJ sunt așteptați, miercuri, sa stabileasca prima decizie in dosarul de corupție al lui Viorel Hrebenciuc , dupa ce au amanat de patru ori pana in prezent pronunțarea in acest caz, in care mai sunt judecați fostul deputat Ioan Adam și fostul ministru al Justiției Tudor Chiuariu, legat…

- Judecatorii ICCJ sunt așteptați, joi, sa stabileasca prima decizie in dosarul de corupție al lui Viorel Hrebenciuc , dupa ce au amanat de cinci ori pana in prezent pronunțarea in acest caz, in care mai sunt judecați fostul deputat Ioan Adam sau fostul ministru al Justiției Tudor Chiuariu, legat de…

- Fostul judecator CCR Toni Grebla ar putea afla, joi, prima decizie in dosarul de corupție, in care este acuzat de mai multe fapte intre care inclusiv intreținerea pretins nelegala a unei ferme de struți. Judecatorii ICCJ au incheiat, in 27 martie, dezbaterile in dosarul de corupție al fostului magistrat…

- Magistratii Curtii de Apel Iasi au finalizat ieri cercetarile in dosarul de coruptie in care a fost trimisa in judecata firma Eky Sam, patronata de Ioan Echimov @ La Tribunal firma lui Echimov a primit o amenda penala de 50.000 lei si a fost obligata ca impreuna cu ceilalti inculpati sa achite prejudiciul…

- Judecatorii ICCJ ar putea stabili, marți, prima decizie in dosarul de corupție al lui Viorel Hrebenciuc, dupa ce au amanat de doua ori pana in prezent pronunțarea in acest caz in care mai sunt judecați fostul deputat Ioan Adam, fostul ministru al Justiției Tudor Chiuariu, legat de retrocedarea a 43.000…