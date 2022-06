Infracționalitatea a scăzut în Ucraina, pe fondul războiului Situația infracționala din Ucraina s-a imbunatațit, odata cu izbucnirea razboiului. Pe fondul restricțiilor impuse incepand cu 24 februarie, numarul infracțiunilor a scazut in medie cu 25 %, a transmis consilierul ministrului afacerilor interne, Vadim Denisenko, citat de agenția ucraineana de presa Ukrainski Novini. Potrivit lui Denisenko, una dintre principalel propbleme cu care se confrunta acum poliția se refera la incalcari ale restricțiilor impuse de starea de asediu, dar nici acestea nu sunt in numar mare. „Dar, din fericire, nu putem spune ca au fost niște cazuri extraordinare”, a spus… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

