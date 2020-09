Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat din MAI Bogdan Despescu a afirmat, vineri, ca infractionalitatea a scazut in acest sezon estival cu 9% fata pe perioada similara a anului trecut. In lunile de vara, efectivele MAI au intervenit la 395.000 de sesizari, fiind depistati 1.235 de urmariti si prinsi in flagrant peste…

- Inspectorii din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgența au efectuat, in perioada estivala, 8.000 de controale la unitați de turism și restaurante, cluburi și terase. In urma verificarilor, autoritațile au dat peste 4.600 de amenzi, in valoare totala de aproximativ 8 milioane de lei,…

- Ziarul Unirea Bilanțul MAI la sfarșitul sezonului estival: 395.000 de intervenții, 1.235 de urmariți penal depistați și 13.000 de infractori prinși in flagrant Secretarul de stat in Ministerul Afacerilor de Interne, Bogdan Despescu, a prezentat, vineri, bilanțul amenzilor și abaterilor de la lege constatate…

- Declaratiile facute de Bogdan Despescu: Principalele actiuni ale structurilor mai din sezonul estival si rezultatele obtinute: -Am considerat ca e de interes pentru toti cetatenii sa va facem cunoscute rezultatele structurilor MAI pe timpul sezonului estival, in contextul pandemiei.…

- Liderii Poliției Romane au oferit explicații, dupa ce președintele Klaus Iohannis a cerut Ministerului de Interne sa spuna public daca și de ce șefii instituției s-au intalnit cu membri ai clanului interlop Duduianu. Poliția Romana a reacționat, joi, intr-o conferința de presa. Secretarul de stat din…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, la plecarea de la sediul MAI, ca la inceputul saptamanii viitoare urmeaza sa fie aprobat ordinul comun al Ministrului Sanatații, Ministerului de Interne și...

- Premierul Ludovic Orban a declarat, marti, ca numarul persoanelor cu contract de munca a scazut cu 14.000 in luna mai, comparativ cu perioada similara a anului trecut. "Foarte multi analisti, lideri politici din Opozitie au prevazut apocalipsa in domeniul pietei muncii: un somaj inspaimantator. Chiar…

