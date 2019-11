INFP.RO anunţă: cutremur cu magnitudine 5.2 la o adâncime de doar 10 km In ziua de 06 Noiembrie 2019 la ora 09:40:44 (ora locala a Romaniei) s-a produs in SOUTHERN IRAN un cutremur cu magnitudinea mb 5.2, la adancimea de 10km.

Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 111km V de Bandar Abbas, 210km N de Ajman, 218km N de Sharjah, 244km S de Sirjan, 246km N de Dubai. Iranul este o zona cu o puternica activitate seismica. In noiembrie 2017, un cutremur de pamant cu magnitudinea 7,3 s-a produs in provincia occidentala Kermanshah, unde a facut 620 de morti. Cel mai mare seism din Iran, produs in 1990, a avut magnitudinea 7,4 si a ucis… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

