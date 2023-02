INFP, noi precizări despre cutremurele din Oltenia: „E singura explicație pe care o cunosc” INFP, noi precizari despre cutremurele din Oltenia, din perioada 13-14 februarie 2023. Activitatea seismica Gorj s-a intensificat in ultimele zile, depașind estimarile specialiștilor realizate pana in prezent. De fapt, este cea mai mare activitate seismica din ultimele doua secole. Cum explica cercetatorii ultimele evenimente. INFP, noi precizari despre cutremurele din Oltenia Reprezentanții INFP au venit […] The post INFP, noi precizari despre cutremurele din Oltenia: „E singura explicație pe care o cunosc” appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Directorul stiintific al INCDFP, Mircea Radulian, a semnalat ca energia in zona a fost eliberata, sistemul fiind intr-un proces de reechilibrare, iar activitatea seismica va scadea. Directorul stiintific al INCDFP, Mircea Radulian, a explicat ca zona Oltenia este una cunoscuta de seismologi, care are…

- Miercuri, la nici 24 de ore de la cutremurele din Gorj, specialiștii de la INFP au susținut o conferința de presa, ocazie cu care au oferit noi informații despre evenimentele alarmante din ultimele zile. Harta seismica din Romania se schimba, ce decizii s-au luat. Ce au observat specialiștii de la INFP…

- Romania este in aceste zile sub efectele celor doua seiseme devastatore din Turcia, iar specialiștii trag concluzii și fac afirmații cu privire la ce s-ar putea intampla in cazul unor astfel de cutremure. Pe de alta parte, ultimele 48 de ore au adus cel puțin doua cutremure de peste 5 grade, in Gorj…

- Cele doua seisme care au devastat Turcia și Siria, și au provocat mii de victime, au readus in discuție pericolele din Romania, avand in vedere ca falia pe care se situeaza țara noastra este una activa, iar ca dovada a stat și cutremurele de peste 5 grade pe scara Richter, resimțit in Gorj pe 13 […]…

- Activitatea seismica ar putea sa continue, in urma cutremurelor de luni și de marți din Gorj, avertizeaza seismologul Adina Rau, pentru Libeertatea. Marți, 14 februarie, a avut loc un nou cutremur in zona Gorj, cu magnitudinea de 5,7 grade Richter. Conform presei locale, mai multe cladiri au fost avariate:…

- Cutremurul care a avut loc luni dimineața in Turcia și s-a resimțit in Siria și Liban nu trebuie sa ii ingrijoreze pe romani. Mai ales ca luni dimineața un seism a avut loc și in Romania. Toata lumea se intreaba acum daca cutremurele din Romania au sau nu legatura cu seismul nimicitor din Turcia? Gheorghe…

