INFP: Cutremur in Dobrogea, in aceasta seara!

- Un cutremur de magnitudine 4 a avut loc in seara zilei de vineri, 12 iulie, in zona Dobrogei, județul Tulcea, anunța Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului.Seismul s-a produs la ora 20:39, la o adancime de 13.7 km, fiind inregistrat in apropierea orașelor Tulcea (56km…

- Institutul Național de Fizica a Pamantului (INFP), a anunțat ca, vineri, 12 Iulie 2024, la ora 20:39:20 (ora locala a Romaniei) s-a produs in Tulcea, zona Dobrogea, un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.9, la adancimea de 30.0km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 46 km est de Tulcea,…

- Inca un cutremur s-a produs in Romania, la cateva ore dupa seismul mediu, de peste 4 grade, inregistrat miercuri la pranz in zona Vrancea. De aceasta data un cutremur slab s-a produs in noaptea de miercuri spre joi, la ora 1:20, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, potrivit informatiilor publicate…

- Trei cutremure de suprafata, de magnitudine redusa, s-au produs in Maramures, in mai putin de 24 de ore. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 54km N de Bistrita, 55km E de Baia Mare. In aceeasi zi, la ora 23,27, in regiune s-a produs un alt cutremur, la adancimea…

- Trei cutremure de suprafata, de magnitudine redusa, s-au produs in Maramures, in mai putin de 24 de ore.Marti dimineata, in zona Maramures, la ora 8,31, a avut loc un cutremur de magnitudine 2,4, la o adancime de 3,4 km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 54km N de Bistrita, 55km…

- In ziua de 05.05.2024, 06:00:20 ora Romaniei , s a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur slab cu magnitudinea ML 2.8, la adancimea de 137.9 km. In ziua de 05.05.2024, 06:00:20 ora Romaniei , s a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur slab cu magnitudinea ML 2.8, la adancimea…

- In ziua de 24 Aprilie 2024, la ora 03:00:04 ora locala a Romaniei , s a produs in zona seismica Vrancea, Vrancea un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.3, la adancimea de 73.4 km.Cutremurul s a produs in apropierea urmatoarelor orase: 28km V de Focsani, 69km N de Buzau, 82km SV de Barlad, 82km E de Sfantu…