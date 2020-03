Stiri pe aceeasi tema

- Din cauza zapezii viscolite din ultimele zile, un drum național este inchis in județul Dolj (DN 65C Craiova-Mischii), precum și 12 drumuri județene, in județele Olt și Dolj, au circulația intrerupta. Pe aceste drumuri se acționeaza cu utilaje pentru reluarea traficului, potrivit Centrului INFOTRAFIC…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora, in contextul atentionarilor meteorologice cod portocaliu si galben de ninsori abundente, viscol si intensificari ale vantului, trei drumuri nationale sunt inchise in judetele Dolj DN 65C Craiova Mischi si…

- Doua drumuri nationale din judetele Teleorman si Dolj sunt inchise, dar si 18 drumuri judetene din judetele Teleorman, Arges, Olt si Dolj, din cauza viscolului si a ninsorii abundente, potrivit news.ro.”Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in contextul…

- Centrul Infotrafic al Politiei Romane informeaza, marti dimineata, ca se circula in conditii de iarna pe multe artere rutiere din tara, in mai multe judete care se afla sub cod portocaliu si galben de ninsori si viscol. In judetul Olt, noua drumuri judetene sunt inchise din cauza ninsorii. De asemenea,…

- Strategia UNPR pentru alegerile din acest an a constituit tema reuniunii regionale a organizatiilor judetene ale Uniunii din Dolj, Gorj, Valcea, Mehedinti si Olt, desfasurata, sambata, la Craiova, informeaza un comunicat transmis AGERPRES. "Pregatim listele cu candidatii pentru primarii, consilii judetene…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe mai multe artere rutiere din judetele Teleorman, Giurgiu, Calarasi, Ilfov, Ialomita, Dolj, Mehedinti, Olt, Vaslui, Caras-Severin si Bihor se circula in conditiile unui carosabil umed.

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a anuntat ca, duminica seara, circulația pe mai multe șosele din tara este ingreunata, iar in judetul Suceava, din cauza viscolului, un drum județean este inchis circulației pe o distanța de 14 kilometri, iar pe DN2 Suceava-Siret, pe…

- Traficul rutier se desfasoara in conditii de iarna, duminica dimineata, pe sectoare de drum din mai multe judete, dar nu sunt semnalate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia intrerupta ca efect al manifestarilor meteo nefavorabile, informeaza Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General…