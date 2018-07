Infotrafic: Trafic rutier aglomerat pe Valea Prahovei; in zona statiunii Busteni ploua torential

Stiri pe aceeasi tema

- Valorile de trafic sunt intense duminica dupa-amiaza pe DN 1 Valea Prahovei, intre Predeal si Busteni, din cauza numarului mare de autovehicule care se deplaseaza dinspre munte catre capitala, iar vizibilitatea este scazuta in statiunea Busteni, unde ploua torential, a informat Centrul INFOTRAFIC…

- Pe unii ploaia puternica din Chișinau i-a speriat, alții însa au încercat sa profite din plin de acest lucru. Este și cazul barbatului de mai jos care a decis sa-și spele mașina. Internautul Sandu Școdin a surprins aceste imagini video de la geamul apartamentului sau: …

- Un tren privat a fost introdus pe ruta dintre Capitala si litoralul romanesc, avand facilitati cu care romanii nu se intalnesc tot timpul! Trenul ararta mult mai bine decat un tren de la CFR, cele cu care ne-am obisnuit de atata timp. Mai mult, trenul poate ajunge la mare in doar 2 ore si 15 minute,…

- Traficul rutier este ingreunat pe Autostrada A2 Bucuresti-Constanta, pe sensul de mers catre Capitala, in urma unui accident in lant in care au fost implicate trei autoturisme. In schimb, pe DN 1, in statiunile de pe Valea Prahovei, la aceasta ora sunt valori normale de trafic.Potrivit Centrului…

- UPDATE: Potrivit Infotrafic, duminica la pranz, din cauza numarului mare de autovehicule care se deplaseaza dinspre statiunile montane de pe Valea Prahovei catre Capitala, se circula in conditii de aglomeratie pe DN 1, intre Predeal si Azuga. In zona s-a format o coloana de autoturisme care…

- INFOTRAFIC: Potrivit datelor furnizate de reprezentanti ai Politiei judetene Prahova, traficul rutier pe DN1 se desfasoara un coloana, luni, pe Valea Prahovei, unde in zona dintre statiunea Azuga si statiunea Busteni se circula bara la bara, in coloana. Astfel, de la kilometrul 135 al drumului…

- Serviciul ”InfoTrafic” al INP, informeaza ca la intersecția strazilor: Florilor – Studenților, este inregistrat accident rutier, iar automobilele implicate in scurt timp, vor fi inlaturate de la fața locului.

- Vremea de saptamana aceasta poate fi caracterizata printr-un singur cuvant: capricioasa. Instabilitatea atmosferica a inceput deja de luni și se va menține aproape toata saptamana . Ploi abundente sunt așteptate in multe regiuni ale țarii, și chiar furtuni pe alocuri, cu tunete fulgere și intensificari…