- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, in perioada 21 - 22 septembrie a.c., intre orele 08.00-19.00, se va inchide total circulatia pe DN 7CC (Centura Calimanesti - Caciulata), intre kilometrii 0 si 7+734 metri, pentru efectuarea lucrarilor la un obiectiv industrial…

- Traficul rutier pe prima banda a drumului este restrictionat, din cauza mai multor ambalaje cu bere raspandite pe o distanta de circa 70 de metri.Centrul InfoTrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN1 Ploiesti ndash;Brasov, la km 112 localitatea Posada , pe sensul catre…

- Centrul Infotrafic al Politiei Romane informeaza marti ca este restrictionata circulatia, pana la ora 21,00, pe a doua banda pe sensul catre Pitesti al autostrazii A1 Bucuresti - Pitesti, intre kilometri 56 si 58 (localitatea damboviteana Corbii Mari), pentru efectuarea de lucrari de frezare si asfaltare.…

- Centrul Infotrafic anunța ca, joi, traficul este ingreunat pe DN 65, Slatina-Pitești, pe raza localitații Colonești, județul Olt, unde se desfașoara lucrari de asfaltare.Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane, lucrarile de asfaltare se desfașoara joi, pana…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe autostrada A2 București-Constanța, la kilometrul 171, in apropierea localitații Cernavoda, județul Constanța, a avut loc o tamponare in care au fost implicate doua autoturisme. Citește și: Autoritațile i-au gasit…

- Trei persoane au fost ranite, duminica dupa-amiaza, intr-un accident produs pe Autostrada Soarelui, dupa ce o masina a intrat in parapetul median al drumului. Traficul in zona localitatii Fundulea a fost restrictionat."Un autoturism a lovit glisiera mediana pe Autostrada A2, la kilometrul 36, in zona…

