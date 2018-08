Stiri pe aceeasi tema

- Traficul rutier este aglomerat luni pe Autostrada Soarelui, pe sensul catre Constanta, precum si la statia de taxare de la Fetesti. Circulația pe DN39 este intensa si se circula ingreunat la iesirea de pe Autostrada A4 si intrarea pe DN39, la Agigea. Totodata, intre statiunile Eforie Nord si Eforie…

- Pe Autostrada Soarelui traficul este aglomerat pe sensul de mers catre Constanta, in timp ce pe celalalt sens traficul este moderat. Pe sensul catre litoral au avut loc mai multe tamponari din cauza nepastrarii distantei de siguranta intre autovehicule. Aglomerat este si la statia de taxare…

- Traficul este intens pe Autostrada Soarelui spre litoral si la iesirea de pe autostrada A4, iar intre statiunile Eferie Nord si Eforie Sud se desfasoara in coloana. Mai multe tamponari s-au produs din cauza nepastrarii distantei de siguranta.

- Șase mașini au fost implicate, luni, intr-un accident rutier pe DN39, in zona localitații Agigea, județul Constanța, o persoana fiind ranita. Traficul se desfașoara cu dificultate, potrivit Centrului Infotrafic. Potrivit Centrului Infotrafic, accidentul s-a produs pe DN39 (E87) Mangalia – Constanta,…

- Traficul rutier este aglomerat in aceasta dupa amiaqza pe DN39 pe sensul Mangalia Constanta. Probleme mari sunt intre Eforie Nord si Eforie Sud unde se circula bara la bara. In schimb, pe sensul celalalt de mers se circula fara probleme. Un drum care in mod normal era parcurs in cateva minute poate…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata la Eforie Nord. Potrivit IPJ Constanta, astazi, in jurul orei 10,00, o femeie, de 27 de ani, a condus un autoturism pe strada Bogdan Voda, dinspre Eforie Sud catre Agigea unde, la intersectia cu strada Bucovina, pe fondul nerespectarii semnificatiei…

- Din cauza accidentului rutier ce a avut loc intre Eforie Nord si Eforie Sud pe DN39 traficul rutier a fost oprit citeva zeci de minute. Coloanele de masini se intind pe mai multi kilometri in ambele sensuri. In urma cu putin timp traficul a fost reluat pe cate o banda. Citeste si: LIVE. Imagini de la…

- "Pe Magistrala 800, la kilometrul feroviar 25+600 de metri, in localitatea Branesti, judetul Ilfov, trenul IR 1585 Bucuresti-Constanta a lovit un pieton la trecerea caii ferate. In urma impactului a rezultat decesul persoanei in cauza. Traficul feroviar este momentan oprit, pana la finalizarea cercetarii…