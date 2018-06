Stiri pe aceeasi tema

- La moment in capitala la intersecția strazilor:Ștefan cel Mare – Armeneasca, este inregistrat accident rutier, serviciul abilitat este informat, in curind autovehiculele vor fi inlaturate.Flux majorat de transport se stabilește:Sectorul BUIUCANI:· str.M.

- La intersecția strazilor Vadul lui Voda – Uzinelor , este inregistrat accident rutier.Flux majorat de transport se inregistreaza:Sectorul BUIUCANI:· intersecția cu sens giratoriu: str.Calea Ieșilor – I.Creanga – bd.Ștefan cel Mare;· str.

- Flux majorat de transport se inregistreaza: Sectorul BUIUCANI: intersecția cu sens giratoriu: str.Calea Ieșilor – I.Creanga – bd.Ștefan cel Mare; str.V.Lupu, direcția de deplasare str.V.Belinski. Sectorul CENTRU: bd.Ștefan cel Mare – Ciuflea, direcția de deplasare str.Ismail; intersecția strazilor:…

- Pe strada Socoleni, segmentul strada Doina-Ceucari se pretrec lucrari de reparație a parții carosabile, flux mare de transport, se circula cu dificultate.De asemenea se executa lucrari de reparație a drumului, pe urmatoarele strazi:Sectorul BUIUCANI: • str.Calea Ieșilor.

- Serviciul "InfoTrafic" al INP, informeaza:Din motive tehnice nu funcționeaza semaforul de la intersecția strazilor: Dacia – Hristo Botev – Trandafirilor.Flux majorat de transport se inregistreaza:Sectorul BUIUCANI:intersecția cu sens giratoriu: str.Calea Ieșilor – I.

- Pe strada Socoleni intersecție cu Calea Orheiului, se pretrec lucrari de reparație a parții carosabile, flux mare de transport, se circula cu dificultate.De asemenea se executa lucrari de reparație a drumului, pe urmatoarele strazi:Sectorul BUIUCANI: • str.Calea Ieșilor.

- La moment in capitala, nu funcționeaza semafoarele in intersecțiile: Russo – N.Dimo; Ismail – Columna; Traian – Independenței; Tighina – 31 August 1989; Calea Ieșilor – Bariera Sculeni. La aceasta ora flux majorat de transport, se stabilește: Sectorul BUIUCANI: V.Lupu, direcția spre str. C Stere;…

- La aceasta ora flux majorat de transport, se stabilește:Sectorul BUIUCANI:· str.V.Lupu, direcția spre str.C Stere;· intersecția cu sens giratoriu: str.C.Ieșilor - I.Creanga – bd.Ștefan cel Mare.Sectorul CENTRU:· str.Pan Halipa – Ismail, pina la str.