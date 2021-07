Stiri pe aceeasi tema

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca traficul rutier s-a reluat pe a doua banda pe sensul catre litoral al autostrazii A2 București-Constanța The post INFOTRAFIC : TRAFIC RELUAT PE AUTOSTRADA A2 BUCUREȘTI-CONSTANȚA first appeared on Partener TV .

- Viteza de deplasare va fi adaptata conditiilor de trafic, transportul urmand sa fie insotit pe traseul precizat de echipaje de politie rutiera, a transmis Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, astazi,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca astazi, 7 iulie, pana la ora 14:00, pe sensul catre Nadlac al autostrazii A1 Deva Nadlac, la kilometrii 519 300 de metri, 527 300 de metri, 533 si 535 500 de metri, circulatia este restrictionata pe prima banda si pe banda…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, astazi, 24 iunie, incepand cu ora 20:00, se desfasoara un transport agabaritic pe traseul intrare autostrada A1 Sibiu Deva DJ 106 ndash; A1 ndash; A10 ndash; A3 ndash; loc.Floresti jud.Cluj . Transportul este format dintr…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la data de 22 iunie a.c., incepand cu ora 11.00, se va desfasura un transport agabaritic pe traseul PTF Nadlac II ndash; A1 ndash; A11 ndash; Paulis ndash; Ilia ndash; A1 ndash; Vestem ndash; Seaca ndash; Pitesti ndash; A1…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pentru a permite desfasurarea celei de a patra etape a Campionatului National de viteza in coasta, traficul rutier va fi inchis sambata, 5 iunie, in intervalul orar 08:00 13:30 si 14:30 ndash; 19:00 si duminica, 6 iunie, in…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, astazi, incepand cu ora 20:00, se va desfasura un transport agabaritic pe traseul Sibiu ndash; DN 7 ndash; DJ 106 ndash; DN 7 ndash; Milcoiu, judetul Valcea. Transportul este format dintr un camion cu masa de 220 de tone.…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, astazi, 20 mai, incepand cu ora 21:00, se desfasoara un transport agabaritic pe traseul Port Oltenita ndash; Frumusani DN4 ndash; DNCB Berceni IMGB.Transportul este format dintr un camion cu greutatea de 117,5 tone si latimea…