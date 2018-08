Stiri pe aceeasi tema

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia rutiera va fi intrerupta astazi pe Autostrada A1 pe tronsoanele Sibiu – Deva si Timisoara – Arad, pentru a permite efectuarea lucrarilor de reparatii a carosabilului, astfel: – Autostrada A1 Sibiu…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in județul Covasna, traficul rutier este blocat pe DN11 Brasov- Targu Secuiesc, pe raza comunei Moacsa, din cauza unui accident rutier in care au fost implicate un autoturism și un autotren. De asemenea, in Capitala, traficul…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pentru a permite desfasurarea unui eveniment automobilistic, pe DN7C (Transfagarasan) vor fi instituite astazi și maine (10 și 11 iulie) restrictii de circulatie, astfel: – marti – circulatie intrerupta pe sectorul kilometric…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca astazi, sunt restrictii de circulatie pe A1 Sibiu-Deva. Din cauza lucrarilor de reparații efectuate pe tronsonul kilometric 250 – 251, pe sensul catre Deva, traficul este restricționat pe prima banda și pe cea de urgența,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca astazi, pe diferite tronsoane ale Autostrazii A1, se vor executa lucrari de reparatii. Sibiu – Deva: – km 296-300 , sens de mers catre Deva, benzile unu si urgenta, lucrari de frezare si asfaltare, pana in data de 15.06.2018,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, marți, 19 iunie, pana in jurul orelor 19:00, din cauza lucrarilor de reparatii si asfaltare efectuate, traficul rutier este restrictionat pe banda a doua, la kilometrul 157 al Autostrazii A2 Bucuresti – Constanta, pe sensul…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora, din cauza aluviunilor ajunse pe partea carosabila, traficul se desfasoara pe un fir alternativ pe DN 7A Brezoi – Obarsia Lotrului, la kilometrul 30+400 de metri, in ...

- Centrul nfotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane anunta ca, in noaptea vineri spre sambata, in intervalul orar 22:00 – 07:00, circulatia rutiera va fi oprita la kilometrul 309, la iesirea catre Lancram de pe Autostrada A1 Sibiu – Deva, pe sensul de mers catre Sibiu. In zona se…