Infotrafic: Ninge pe autostrada A2 Bucuresti- Constanta. Porturile la Marea Neagra, inchise din cauza vremii

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, in aceasta dimineata, nu sunt semnalate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita ca urmare a vreunui eveniment rutier sau a conditiilor meteo nefavorabile. Sunt semnalate precipitatii sub forma de ninsoare slaba…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, astazi, 8 februarie, pana la ora 15:00, pe autostrada A1 Sibiu Deva, pe sensul de mers catre Sibiu, se instituie restrictie de circulatie pentru prima banda, pe tronsonul kilometric 356 ndash; 335, intre localitatile Soimus…

- Autoritațile anunța ca luni dimineața este strat de zapada pe numeroase șosele din Romania. Totuși, nu sunt sectoare de drum blocate de zapada. Porturile de la Marea Neagra sunt inchise din cauza vantului. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca nu sunt…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, astazi, 27 decembrie 2021, la ora 18.00, in contextul atentionarii meteorologice Cod Galben, care vizeaza precipitatii moderate cantitativ, polei, ninsori insemnate cantitativ si viscol, in 24 de judete din nordul, estul…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 15D Roman Bacesti, in zona localitatii Gadinti, judetul Neamt, din cauza carosabilului alunecos, un autotren nu poate inainte si a blocat total circulatia in zona. Nu sunt persoane ranite. Se actioneaza cu utilaje care…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 65 Pitesti ndash; Lunca Corbului este semnalata ceata densa, vizibilitatea fiind redusa in trafic sub 100 de metri.Pe timp de ceata, recomandam conducatorilor auto sa reduca viteza, sa mareasca distanta in mers fata…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora, nu sunt semnalate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita ca urmare a vreunui eveniment rutier sau a conditiilor meteo nefavorabile.Se circula in conditii de ceata, vizibilitatea fiind redusa…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora, nu sunt semnalate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita restrictionata ca efect al conditiilor meteorologice nefavorabile sau ca urmare a vreunui accident. Pe principalele artere rutiere ndash;…