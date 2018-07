Stiri pe aceeasi tema

- Conform Centrului Infotrafic al Politiei Romane, in judetul Vrancea circulatia rutiera s-a reluat pentru vehiculele cu masa totala maxima autorizata mai mica de 7,5 tone pe DN2 (E85) Adjud - Focsani. Traficul fusese intrerupt total la iesirea din Adjud catre Titita, iar in continuare ramane restrictia…

- Daca v-ați facut planuri de vacanța pentru acest week-end, e bine sa consultați prognoza meteo pentru ca sunt anunțate ploi torențiale in aproape țara, unde sunt mai multe drumurile blocate de inundații. Polițiștii au instituit restricții in zonele in care șoselele au fost acoperite de șuvoaie. Drumul…

- Sute de persoane evacuate din zonele afectate de inundații Foto: ISU Covasna. Angajatii Ministerului de Interne au intervenit pentru salvarea si evacuarea preventiva a peste 500 de persoane în zonele afectate de inundatii, anunta un comunicat oficial. Se actioneaza în 72…

- UPDATE: Circulatia rutiera pe DN 73A la iesirea din localitatea Poiana Marului spre Sercaia se desfasoara cu dificultate dupa ce o portiune din drum a fost inundata, a declarat, sambata, purtatorul de cuvant al Directiei Regionale de Drumuri si Poduri (DRDP) Brasov, Robert Elekes.''Apa…

- In urma precipitatiilor abundente din ultima perioada care au dus la scurgerea aluviunilor si la acumulari de apa pe carosabil, circulatia este oprita sambata in judetul Bacau, pe DN11 Bacau - Onesti, in zona localitatii Sanduleni (km 153+200 de metri), in judetul Neamt, pe DN15 Borsec - Poiana…

