Infotrafic: Cum se circula prin tara, la prima ora. Ce drumuri sunt restrictionate traficului

Stiri pe aceeasi tema

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca la aceasta ora sunt semnalate doua drumuri naționale și trei drumuri județene cu circulația rutiera intrerupta,...

- Circulația este intrerupta pe doua drumuri naționale din Hunedoata și Cluj și trei drumuri județene din Gorj, Hunedoara și Caraș-Severin din cauza vremii. Zidul de sprijin al taluzului s-a prabușit in albia unui rau, in Caraș-Severin, in timp ce in Tulcea s-a surpat un pod.​Centrul Infotrafic…

- Circulația este intrerupta, marți dimineața, pe doua drumuri naționale și trei drumuri județene din cauza vremii. In Tulcea, s-a surpat un pod, iar traficul se desfașoara alternativ.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca, la aceasta ora, sunt semnalate…

- Doua drumuri nationale si trei drumuri judetene au marti circulatia rutiera intrerupta, ca urmare a conditiilor meteo nefavorabile, a informat Centrul Infotrafic al Politiei Romane. Conform unui comunicat de presa, este vorba despre: * DN 66A - blocat la kilometrul 27+900 de metri, intre localitatile…

- Centrul Infotrafic anunta ca, duminica dimineata, trei drumuri nationale din judetele Cluj, Hunedoara si Caras-Severin sunt afectate de ploile abundente care au cazut in ultima perioada. Pe doua dintre ele circulatia este intrerupta, iar pe al treilea se circula alternativ. La ora 7.00, traficul…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora sunt semnalate doua drumuri nationale, respectiv un drum judetean cu circulatia rutiera intrerupta ca urmare a conditiilor meteo nefavorabile. Este vorba despre: DN66A Uricani ndash; Campul lui Neag, la kilometrul…

- Circulatia rutiera este restrictionata de DN22A, judetul Tulcea.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca din cauza apei de pe carosabil, ca urmare a precipitatiilor abundente, circulatia rutiera pe DN22A se desfasoara ingreunat pe sectorul Nicolae Balcescu ndash;…

- Circulația rutiera pe DN1R, din județul Cluj, drum rupt de ape, s-a reluat, joi dimineața, dupa mai bine de 24 de ore, cu restricții de viteza, anunța Centrul Infotrafic, potrivit Mediafax.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca circulația rutiera a fost…