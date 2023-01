Infotrafic: Cod galben de ceață în județele Vaslui, Galați, Botoșani și Iași, Pana dimineata la ora 5:00 este cod galben de ceața in județele Botoșani, Iași, Vaslui și Galați. Potrivit specialiștilor, ceața densa poate determina scaderea vizibilitații sub 200 de metri, iar izolat chiar și sub 50 de metri, transmite Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

