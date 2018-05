Circulatia rutiera se desfasoara ingreunat, miercuri dimineata, pe DN23 Focsani - Galati, in urma unui accident rutier soldat cu decesul unui pieton, informeaza un comunicat de presa al Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane.



Potrivit sursei citate, in judetul Vrancea, circulatia pe DN23 Focsani - Galati se desfasoara ingreunat, pe un fir alternativ, la intrarea in localitatea Rastoaca dinspre Focsani, dupa ce un autobuz a lovit un pieton care mergea pe partea carosabila.



In urma impactului, pietonul a decedat, se arata in comunicat. AGERPRES/(AS…