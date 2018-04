Stiri pe aceeasi tema

- Traficul rutier se desfasoara ingreunat, luni dimineata, din cauza cetii, pe A2 Bucuresti - Constanta si pe A4 Ovidiu - Agigea, informeaza un comunicat al Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane. Potrivit sursei citate, pe A2 Bucuresti - Constanta, intre kilometrii…

- Circulatia rutiera este oprita, vineri dimineata, pe podul vechi de pe DN2, la iesirea din municipiul Buzau catre Ramnicu Sarat, pentru efectuarea lucrarilor de reparatie, iar traficul rutier se desfasoara cu dificultate pe A1 Sibiu - Deva, dar si pe DN 58A, in judetul Caras-Severin. Potrivit unui comunicat…

- Al doilea val de haos pe soselele patriei. Circulatie bara la bara, marti seara, pe mai multe drumuri nationale din tara, dar si pe A 1 Bucuresti – Pitesti, in sensul spre Capitala. Cel mai greu se circula pe DN 1, DN 1A, DN 2, DN 7, DN 6, dar si pe Centura Bucurestiului, in zona Pantelimon, potrivit…

- Circulatia rutiera se desfasoara pe prima banda pe autostrada Bucuresti - Pitesti la kilometrul 23, pe sensul catre Capitala, din cauza unui autoturism care a intrat in parapetul median, o persoana fiind ranita grav, a anuntat, marti, Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane.…

- Traficul este ingreunat, joi seara, pe Autostrada Bucuresti - Pitesti, in zona localitatii Corbii Mari, in urma coliziunii dintre un autoturism si un TIR, fara a exista victime. Centrul Infotrafic anunta ca circulatia se desfasoara in conditii de ninsoare.Centrul Infotrafic din Inspectoratul…

- Traficul rutier a fost blocata complet, pe un sens, pentru mai bine de o jumatate pe Autostrada Bucuresti - Pitesti, la kilometrul 78, in judetul Dambovita, in urma unui accident de circulatie. Potrivit centrului Infotrafic al Inspectoratul General al Politiei Romane, s-au ciocnit doua autoturisme,…

- Traficul rutier este oprit, miercuri, pe sensul de mers catre Bucuresti al Autostrazii 1, in zona localitatii dambovitene Petresti, din cauza unui accident in care au fost implicate doua masini. In urma coliziunii care a avut loc pe A1 Bucuresti - Pitesti, la kilometrul 78, o persoana…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca din cauza unui accident rutier in care au fost implicate doua autotrenuri si un autoturism, circulatia pe DN7 E68 Deva ndash; Arad este oprita pe ambele sensuri la km 523, in zona localitatii aradene Paulis.Evenimentul a avut…