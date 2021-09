Stiri pe aceeasi tema

- Coloane de mașini s-au format, duminica dupa-amiaza, pe autostrada A2, pe sensul de mers spre București. Trei autovehicule au fost implicate intr-un accident rutier, produs in zona localitatii Cernica, anunța Centrul InfoTrafic.

- Traficul a fost restrictionat duminica pe A2 Bucuresti – Constanta, in zona localitatii Fundulea, judetul Calarasi, in urma a doua accidente in care au fost implicate 7 autovehicule. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe autostrada A2 Bucuresti-Constanta, la…

- Traficul este restrictionat duminica pe A2 Bucuresti - Constanta, in zona localitatii Fundulea, judetul Calarasi, in urma a doua accidente in care au fost implicate 7 autovehicule. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe autostrada A2 Bucuresti-Constanta, la…

- Doua caramboluri cu 7 mașini implicate s-au produs duminica, simultan, pe Autostrada Soarelui. Traficul rutier este restricționat in Fundulea, județul Calarași, iar pe prima banda și pe cea de urgența se circula ingreunat. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza…

- Doua femei cu varste de 45, respectiv, 48 de ani au fost transportate la spitale din capitala in aceasta seara in urma producerii unui accident rutier in care au fost implicate sase autoturisme pe autostrada A1 Bucuresti - Pitesti, pe sensul catre Capitala, in zona localitatii Bolintin Vale din judetul…

- Circulatia este restrictionata duminica, pe autostrada A1 Bucuresti - Pitesti, in urma unui accident in care au fost implicate sase autovehicule. Comform Centrului INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane, pe autostrada A1 Bucuresti - Pitesti, pe sensul catre Capitala, la kilometrul…

- Un accident rutier mortal s-a petrecut vineri pe autostrada A10 pe raza comunei Unirea. Centrul InfoTrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane a anunțat ca pe autostrada A10 Aiud-Turda, la kilometrul 50, in zona localitații Unirea, județul Alba, a avut loc o coliziune intre un autocamion și…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe DNCB, in apropierea localitații Chitila, județul Ilfov, a avut loc o coliziune in care au fost implicate 3 autovehicule.Potrivit primelor informații, o persoana a suferit leziuni grave, este conștienta și primește ingrijiri…