- Centrul Infotrafic avertizeaza, duminica dimineața, ca vizibilitatea este scazuta pe mai multe drumuri din noua județe. Sunt in vigoare mai multe atenționari Cod galben de ceața in țara, potrivit Mediafax. Ceața reduce vizibilitatea in trafic sub 200 metri și, izolat, sub 50 metri, pe mai…

- Meteorologii au emis, duminica dimineata, atentionari nowcasting Cod galben de ceata in judetele Caras-Severin, Cluj, Brasov, Sibiu, Timis, Valcea, Botosani și Suceava, unde ceata duce la scaderea vizibilitatii. Atentionarile nowcasting valabile pana la ora 10.00 vizeaza cateva localitați din județele…

- În Cluj și alte județe s-a așezat ceața, iar circulația este mult mai dificila în aceasta dimineața, anunța centrul Infotrafic din cadrul Poliției Române. „Nu sunt anuntate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia…

- Pana astazi, 24 ianuarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 711.010 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 653.125 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 1.816 cazuri noi de…

- Daca oamenii nu se mobilizeaza la vot pana diseara, prezența la vot nu va depași 35%. Ora 15.00 confirma slaba prezența la vot a acestor alegeri parlamentare, cu procente bune sub cele din 2016. (23,67 / 19,60). Va vom ține la curent. Ora 15.00. Top județe, prezența la vot Mehedinți ……… 27,62 % Teleorman…