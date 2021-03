Traficul este restrictionat luni pe autostrada A2 Bucuresti – Constanta, pentru efectuarea unor lucrari, informeaza Poliția Romana. Cei care au drum in zona trebuie sa ia in calcul și eventualele intarzieri provocate de lucrari.. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca luni, pentru efectuarea unor lucrari de reparatii, circulatia rutiera pe autostrada A2 Bucuresti – Constanta va fi restrictionata astfel: * in intervalul orar 08,30 – 17,00, pe sensul catre Bucuresti, este restrictionata banda a doua pe tronsonul kilometric 204 – 206, localitatea Valu lui Traian,…