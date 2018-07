Infotrafic: Circulatia este oprita pe DN2, pe sensul Buzau catre Urziceni si se desfasoara ingreunat pe DN7 Arad - Deva

Stiri pe aceeasi tema

- Traficul este ingreunat marti dimineata, pe DN 7 Bucuresti - Gaesti pe raza localitatii Tartasesti, judetul Dambovita, din cauza unui accident rutier in care un pieton a fost accidentat mortal, informeaza Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, informeaza Agerpres.Vezi…

- Circulatia va fi oprita, in noaptea de vineri spre sambata, pe Autostrada A1, in intervalul 22.00 – 7.00, la Lancram, judetul Alba, pentru lucrari de reparatii si asfaltare in sensul giratoriu. Soferii sunt sfatuiti sa foloseasca celelalte iesiri de pe autostrada. Centrul nfotrafic din…

- Circulatia rutiera este oprita sambata, timp de cateva ore, pe DN 1E, intre Brasov si Poiana Brasov, informeaza Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane. Potrivit sursei citate, traficul este oprit in intervalul orar 08,30 - 13,00, pe ambele sensuri de mers al DN 1E, in vederea…

- Avertisment pentru toti soferii: Probleme mari in trafic – VEZI unde este OPRITA circulatia Circulatia rutiera este oprita, vineri dimineata, pe podul vechi de pe DN2, la iesirea din municipiul Buzau catre Ramnicu Sarat, pentru efectuarea lucrarilor de reparatie, iar traficul rutier se desfasoara cu…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca marți, 24 aprilie, pe Autostrada A1 Sibiu – Deva, traficul se desfașoara ingreunat din cauza unor lucrari de reparații și de curațare a rigolelor. Potrivit INFOTRAFIC, pe Autostrada A1 Sibiu – Deva, traficul se desfasoara…