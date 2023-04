Infotrafic: centura ocolitoare a stațiunii Călimănești din județul Vâlcea este blocată Traficul rutier pe centura ocolitoare a stațiunii Calimanești din județul Valcea este blocat din nou de sambata seara din cauza caderilor de pietre de pe versanți, fenomen inregistrat și zilele trecute pe fondul precipitațiilor din zona, informeaza Rador. Potrivit Centrului Infotrafic, circulația a fost deviata pe DN7 prin stațiune. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

