- Pe soselele din 12 judete se circula în conditii de ceata, iar manevrele au fost sistate în porturile de la Marea Neagra din cauza vântului puternic, a anuntat, marti dimineata, Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române.…

- Pana astazi, 5.048 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat. In intervalul 04.10.2020 (10:00) – 05.10.2020 (10:00) au fost raportate 45 de decese (27 barbați și 18 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați in spitalele din Bihor, Bistrița-Nasaud, Braila,…

- Pana astazi, 5 octombrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 137.491 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 108.526 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 1.591 de cazuri…