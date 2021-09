Traficul auto este ingreunat pe DN 7, la intersectie cu DN 64, pe raza municipiului Ramnicu Valcea, judetul Valcea, pe sensul catre Pitesti, formandu-se coloana in miscare pe aproximativ 3 kilometri, informeaza Centrul Infotrafic. “Pe DN 7, km 225+700m , pe raza comunei Caineni, traficul se desfasoara pe un singur sens din cauza unor lucrari. Se circula in coloana, in ambele sensuri pe mai multi kilometri“, arata sursa citata. Politistii rutieri se afla in zona pentru fluidizarea circulatiei. “Recomandam conducatorilor auto sa opteze pentru rute alternative. De asemenea, sfatuim soferii sa respecte…