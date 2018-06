Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a anuntat ca traficul este oprit pe banda a doua intre kilometrii 61 si 60, pe sensul de mers catre Capitala al Autostrazii A1 Bucuresti – Pitesti, pentru colectarea nisipului din zona ...

- Traficul rutier se desfasoara cu restrictii, joi, pe Autostrada Soarelui si pe A 1 Bucuresti – Pitesti si Sibiu – Deva pentru lucrari la carosabil, potrivit Centrului Infotrafic din cadrul Politiei Romane. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, circulatia…

- Circulatia rutiera s-a reluat in conditii normale pe ambele sensuri, marti seara, pe autostrada A1 Bucuresti - Pitesti, dupa ce a fost blocata in urma unui accident in care o persoana a murit si alte doua au fost ranite grav, informeaza Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane.Potrivit…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia rutiera pe sensul catre Capitala al Autostrazii Soarelui este momentan oprita la km 64, in zona localitatii Lehliu-Gara (jud. Calarasi), dupa ce in acest loc a avut loc o coliziune intre patru autoturisme.Cel…

- "Pe autostrada A1 Bucuresti – Pitesti, la kilometrul 36, pe sensul catre Capitala traficul se desfasoara ingreunat, doar pe banda de urgenta, din cauza unei tamponari in care au fost implicate doua autotrenuri si un autoturism", anunta Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane.…

- Traficul rutier se desfasoara ingreunat, luni dimineata, pe autostrada A1 Bucuresti - Pitesti, ca urmare a unei tamponari in care au fost implicate doua autotrenuri si un autoturism, informeaza un comunicat al Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane. Potrivit sursei citate,…

- Aglomerație pe drumul spre munte. Centrul Infotrafic al Poliției Romane anunța ca in jurul pranzului erau valori ridicate de trafic in zona Comarnic. „In ceea ce priveste fluenta traficului, semnalam ca exista aglomeratie pe sensul de urcare al DN1 Ploiesti – Brasov in zona localitatii prahovene Comarnic…

- Circulatia rutiera se desfasoara pe prima banda pe autostrada Bucuresti - Pitesti la kilometrul 23, pe sensul catre Capitala, din cauza unui autoturism care a intrat in parapetul median, o persoana fiind ranita grav, a anuntat, marti, Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane.…