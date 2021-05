Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca luni dimineata se circula in conditii de aglomeratie pe sensul de intrare in Capitala al autostrazii A1 Bucuresti - Pitesti, formandu-se coloana de autovehicule de la kilometrul 15, comuna Ciorogarla, judetul Ilfov, pana in municipiul Bucuresti. De asemenea, trafic intens este si pe sensul de intrare in Bucuresti al autostrazii A2 Bucuresti - Constanta, formandu-se coloana in miscare de aproximativ 500 de metri in zona lucrarilor de reabilitare de la kilometrul 14, localitatea Cernica, judetul Ilfov. Din cauza lucrarilor…