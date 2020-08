Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Infotrafic al Politiei Romane informeaza ca, din cauza unui incendiu produs la un autoturism aflat pe banda de urgenta, traficul este restrictionat pe prima banda, la kilometrul 21 al autostrazii A2 Bucuresti - Constanta, pe sensul catre Capitala, in zona localitatii Cernica, judetul Ilfov,…

- Este restrictionata banda numarul doi pana la finalizarea lucrarilor.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, astazi, pana la ora 15:00, se executa lucrari de reparatii la parapetul median pe autostrada A2 Bucuresti ndash; Constanta, pe sensul catre litoral, intre…

- Centrul Infotrafic al Politiei Romane informeaza marti ca, in perioada 28 iulie - 3 august, ora 7,00, circulatia va fi restrictionata pe prima banda si pe cea de urgenta pe autostrada A1, pe sensul dinspre Sibiu catre Deva, la kilometrul 343+100 metri, in zona localitatii Orastie, judetul Hunedoara.…

- Infotrafic anunța ca, joi, din cauza unor lucrari de reparații, vor fi impuse restricții de circulație pe DN7, in județul Valcea.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca, joi, intre orele 9.00 și 14.00, in funcție de condițiile meteorologice, pe DN 7 Pitești…

- Centrul Infotrafic al Politiei Romane informeaza ca, luni, intre orele 8,15 - 17,00, se executa lucrari de reparatii la parapetul marginal al autostrazii A2 Bucuresti - Constanta, pe sensul catre Capitala, intre kilometrii 17 si 14, comuna Cernica, judetul Ilfov. Astfel, banda de urgenta este restrictionata,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe sensul catre litoral al autostrazii A2 Constanta ndash; Bucuresti, la kilometrul 34 localitatea Fundulea, jud Calarasi , banda de urgenta si prima banda sunt restrictionate din cauza unui copac cazut pe suprafata de rulare.Recomandam…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a anuntat ca pe sensul catre București al autostrazii A2 Constanța – București se inregistreaza coloane mari de masini.Motivul este ca la kilometrul 89, Dragoș-Voda, județul Calarași, se lucreaza.IGPR recomanda soferilor care vin dinspre…

- Pe alte drumuri din țara se circula in bune condiții la aceasta ora, dar in aceasta dimineața a avut loc și un incident rutier. Subcomisarul Adrian Creanga de la Centrul Infotrafic al Poliției Romane transmite. „In aceasta dimineata, in judetul Hunedoara, pe DN7, la km 367 la iesirea din Orastie catre…