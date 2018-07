Informatiile potrivit carora o femeie cu cetatenie turca arestata in Israel a fost eliberata ca urmare a unei intelegeri cu Statele Unite in schimbul eliberarii pastorului american Andrew Brunson din Turcia sunt "complet nefondate", a declarat vineri un responsabil turc, relateaza Reuters.



Aceste declaratii survin dupa ce un oficial israelian a declarat vineri ca tara sa a eliberat o presupusa militanta turcoaica in urma unei solicitari din partea presedintelui american Donald Trump. Anterior cotidianul Washington Post a relatat ca decizia face parte dintr-o incercare esuata a Casei…