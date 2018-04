Stiri pe aceeasi tema

- SUA și Rusia sunt tot mai aproape de o confruntare directa in legatura cu atacul chimic din Siria, in contextul in care Donald Trump a declarat ca o decizie este iminenta ca raspuns la atacul cu arme chimice de...

- Cel putin 14 persoane au murit dupa ce baza militara Tiyas a fost lovita de rachete. Siria acuza Statele Unite ca ar fi implicate in contextul in care Washingtonul și Parisul au acuzat Rusia in fata Consiliului de Securitate al ...

- Rusia a fost acuzata de organizarea atacului chimic care s-a produs zilele trecute in orașul Douma din Siria. Statele Unite, Franța, Marea Britanie și alți aliați vestici au spus, in cadrul unei reuniuni de urgența a Consiliului de Securitate al ONU, ca tot acest carnagiu a fost

- Un presupus atac chimic contra orasului rebel Douma, in Siria, imputat regimului lui Bashar al-Assad, a determinat luni noi indemnuri la o actiune internationala, iar Statele Unite au avertizat ca nu exclud nicio optiune, cu cateva ore inaintea unei reuniuni la ONU, relateaza News.ro citand AFP. Donald…

- Donald Trump a condamnat presupusul atac chimic din Siria. Președintele american va lua o decizie cu privire la raspunsul Statelor Unite ale Americii in urmatoarele 24 sau 48 de ore. Declarațiile au fost facute in ziua in care Consiliul de Securitate al ONU se intrunește pe aceeași tema a carnagiului…

- Presedintele american Donald Trump spune ca vinovatii vor plati scump pentru atacul chimic din orasul sirian Douma din Ghouta de Est, unde organizatiile medicale au raportat ca zeci de oameni au fost ucisi de gaze toxice, potrivit Reuters.

- Atac chimic devastator în Siria. Un atac chimic a avut loc sâmbata în orașul Douma din Ghouta de Est, Siria, soldat cu cel puțin 70 de morți, printre care mulți copii, și peste 700 de oameni afectați.