Informații UTILE pentru refugiații din Ucraina Refugiații din Ucraina, veniți pe teritoriul Republicii Moldova, pot afla cele mai importante date publicate pe platforma dopomoga.gov.md din materiale tiparite de tip flyer, editate de catre echipa care administreaza platforma. Fișa informativa conține date utile pentru refugiații ucraineni structurate succint pe pași care trebuie urmați pentru a solicita ajutor calificat în diverse domenii: azil, consultație juridica, schimb valutar, legatura mobila, contacte ale instituțiilor de resort etc. Fișa este disponibila atât în format electronic, cât și în… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

Stiri pe aceeasi tema

- Platforma „Demnitate și Adevar” solicita președintelui R.Moldova, Maia Sandu, președintelui Parlamentului, Igor Grosu, și prim-ministrului, Natalia Gavrilița, sa urgenteze depunerea cererii de aderare la UE, in rand cu Ucraina și Georgia pentru a primi o perspectiva europeana clara, conform deschide.md.…

- Masuri luate in sprijinul refugiatilor ucrainieni Foto: Arhiva. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Sunt mulți ucraineni care ajung în România si doresc sa mearga în vestul Europei. În acest context, directorul Aeroportului din…

- 26 de tiruri moldovenești au traversat punctul de trecere și se afla pe teritoriul Republicii Moldova, anunța Ministerul Infrastructurii. La moment, la punctul de trecere rutier Otaci-Mohyliv-Podilskyi se afla aproximativ 17 de tiruri, intr-o zona de parcare, iar la punctul de trecere rutier Tudora-Starokazacie…

- Mii de ucraineni se refugiaza in Romania, fugind de razboiul care le-a schimbat vietile intr-o clipa. In acest vacarm geopolitic, emotional, logistic, este nevoie de informatii corecte si clare. Refugiatii pot intra in Romania prin oricare dintre punctele oficiale de trecere a frontierei. De ce acte…

- Premierul Nicolae Ciuca a avut, luni, o convorbire telefonica cu premierul Republicii Moldova, Natalia Gavrilita, pe teme legate evolutia fluxului de cetateni ucraineni la granita dintre Romania si Republica Moldova, anunța news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Moldindconbank este solidar cu cetațenii Republicii Moldova, care ofera o mana de ajutor oamenilor din Ucraina, nevoiți sa se refugieze din calea razboiului. Banca va transfera 1 000 000 de lei in contul special, deschis de Ministerul Finanțelor, pentru a susține efortul autoritaților de a-i ajuta pe…

- Moldova a intins o miina de ajutor refugiaților din Ucraina. Mai mulți agenți economici, dar și oameni de rind s-au solidarizat cu poporul ucrainean și sint gata sa ofere ajutor celor care au ajuns in țara noastra. Mai jos gasiți o lista cu linkuri utile pentru refugiații ucraineni. Linkuri utile pentru…

- Centrul de informații al Biroului pentru Migrație și Azil ofera informații importante pentru cetațenii care sosesc din Ucraina la telefon: 0 8000 15 27, transmite Noi.md. Refugiații pot afla: - cum sa solicite azil la orice punct de control la trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova; - cum…