Stiri pe aceeasi tema

- Primaria și Consiliul Local Vatava organizeaza marți, 14 iunie, de la ora 11.00, evenimentul intitulat "Targul de la Podașel". (Redacția) Post-ul "Targul de la Podașel", maine apare prima data in Stiri din Mures, Stiri Targu mures – Liderul presei muresene. Sursa articolului: "Targul de la Podașel",…

- Sala de sport a Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie "George Emil Palade" din Targu Mureș va gazdui sambata, 11 iunie, Turneul Oldboys In Memoriam Cornel Lungu. (Redacția) Post-ul Targu Mureș: Turneu de baschet In Memoriam Cornel Lungu apare prima data in Stiri din Mures, Stiri…

- Post-ul VIDEO: Cum arata interioarele hotelului și restaurantului "Cocoșul de Aur" apare prima data in Stiri din Mures, Stiri Targu mures – Liderul presei muresene. Sursa articolului: VIDEO: Cum arata interioarele hotelului și restaurantului "Cocoșul de Aur" Credit autor: redactia. Source

- Ziua Naționala a Costumului Tradițional din Romania va fi sarbatorita duminica, 8 mai, la Catedrala Mare din municipiul Targu Mureș. (Redacția / Foto: https://ro.depositphotos.com/home.html ) Post-ul Eveniment dedicat portului popular, la Targu Mureș apare prima data in Stiri din Mures, Stiri Targu…

- Sala mare a Palatului Culturii din Targu Mureș va gazdui, in data de 25 mai, de la ora 19.00, evenimentul organizat de catre Editura Hertzog intitulat "Despre iubire in poezia lui Catalin Pilly, cu Dan Puric". (Redacția) Post-ul Eveniment cu Dan Puric, la Targu Mureș apare prima data in Stiri din Mures,…

- Post-ul Primaria Sangeorgiu de Mureș va ureaza Paște Fericit! apare prima data in Stiri din Mures, Stiri Targu mures – Liderul presei muresene. Sursa articolului: Primaria Sangeorgiu de Mureș va ureaza Paște Fericit! Credit autor: Morar Marius. Source

- Post-ul Consiliul Județean Mureș va dorește Sarbatori Fericite! apare prima data in Stiri din Mures, Stiri Targu mures – Liderul presei muresene. Sursa articolului: Consiliul Județean Mureș va dorește Sarbatori Fericite! Credit autor: redactia. Source

- Un pieton și-a pierdut viața joi, 21 aprilie, intr-un accident rutier care a avut loc in jurul orei 16.20 pe Calea Sighișoarei din municipiul Targu Mureș. Vom reveni cu detalii. (Redacția) Post-ul Accident mortal pe Calea Sighișoarei apare prima data in Stiri din Mures, Stiri Targu mures – Liderul presei…