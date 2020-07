Informații utile despre mesele pentru case de marcat și casele de marcat pentru supermarket și magazine în general In prezent, pe piața exista o gama variata de case de marcat și mese pentru case de marcat, la un preț accesibil. Acestea sunt proiectate folosind o abordare și structura unica, care permite casierului sa scaneze articolele, sa le adauge in sacoșa și sa incaseze banii in numerar. Casa de marcat moderna Casa de marcat moderna a inlocuit treptat casele de marcat tradiționale din diverse magazine de top. Aceasta este echipata cu tehnologie hi-tech, care permite casierului sa o foloseasca cu ușurința și sa acceseze fara greutate sertarul de bani. Este considerata unul dintre echipamentele premium… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

