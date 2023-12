Stiri pe aceeasi tema

- Au aparut noi detalii in cazul crimei ingrozitoare de la Oradea, soldata cu moartea unui om de afaceri din Beiuș. Tanarul, in varsta de 25 de ani, care și-a injunghiat mortal tatal, in varsta de 53 de ani, a fost arestat pentru 30 de zile.

- Au aparut informații șocante despre cazul din Lupeni, care ar putea sa schimbe cursul anchetei. Dupa ce s-a aflat ca fetele ar fi avut parte de un comportament nepotrivit din partea colegilor, de aceasta data s-a aflat ca nu ar fi fost singure in momentul in care și-au luat viața.

- Cat alcool ai in sange dupa ce ai baut 17 beri, cu o zi inainte de a fi testat. Cazul unui șofer din Aiud, trimis in judecata Alcoolemie in sange dupa 17 beri: Un tanar de 31 de ani din Aiud a fost trimis in judecata pentru conducere sub influența alcoolului. Mai exact acesta este acuzat ca dupa ce…

- Dupa mai multe zile de ancheta, dar și dupa audieri ce s-au facut in cazul crimei de la Sibiu, procurorii au reușit sa identifice autorii atacului crunt care a dus la decesul omului de afaceri Adrian Kreiner. Procurorii sibieni au reușit identificarea autorilor crimei din Sibiu – este vorba despre trei…

- Au trecut doi ani de cand Gheorghe Moroșanu a ucis doi muncitori intr-un apartament din Onești. Intregul caz urmeaza sa fie reluat, dupa ce șeful SIAS a fost inculpat in dosar. Pe langa acest lucru, Alexandru Scurtu va fi suspendat din funcție pana cand va fi luat o decizie defintiva.

- Tanara care in luna august a acestui an si-a injunghiat mortal prietena, in camera unui hotel din statiunea Saturn, iar apoi i-a abandonat cadavrul sub o banca, intr-un parc din Mangalia, a fost trimisa in judecata, in stare de arest preventiv, a anuntat joi Parchetul de pe langa Tribunalul Constanta.…

- Informații șocante ies la iveala in cazul tragediei din padure. Echipa Acces Direct a mers pana la locul morții suspecte, iar ce au descoperit acolo va va lasa fara cuvinte. Un alt martor a facut declarații in premiera, și toate dezvaluirile facute de barbat rastoarna tot ce se știa despre decesul lui…

- Au aparut informații șocante in cazul crimei din Berceni! Anchetatorii au obținut probe importante la dosar. Bijuteriile fetei de 12 ani, gasita moarta in lada canapelei, au fost gasite la un amanet. De asemenea, anchetatorii au gasit și probe ADN pe sacii in care se afla trupul ei neinsuflețit.