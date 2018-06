Stiri pe aceeasi tema

- Un nou accident s-a produs pe șoselele din Ungaria, luni noapte, pe autostrada M1. Inca o data, implicat a fost un șofer roman, care a adormit la volan și a intrat in mașina care circula in fața sa, informeaza bzi.ro.

- Potrivit unui nou comunicat dat de oficialii de la Ministerul Afacerilor Externe, cei doi romani raniți in accidentul din Ungaria sunt in continuare internați. De asemenea, reprezentanții MAE au spus ca unul dintre ei a fost supus unei intervenții chirurghicale. (Promotiile zilei la monitoare) Cei doi…

- Opt romani au fost raniti in accidentul produs pe drumul national 42 din Ungaria, iar dintre acestia, sase au primit ingrijiri la fata locului, iar ceilalti doi au suferit rani grave si au fost transportati la spital, anunta Ministerul Afacerilor Externe (MAE).Citeste si: Romanii de rand nici…

- Noile date despre tragedia din Ungaria, in care noua cetațeni romani au murit, pe drumul revenirii in țara de la munca , sunt sinistre și revoltatoare. Una din victime este chiar șoferul, dar inconștiența lui pare a fi cea care a produs tragedia. Pasionat de rețelele de socializate, șoferul Petru Kalau,…

- Caz infiorator in America! 10 copii au fost salvați dintr-o casa din California, unde erau torturati de propriii parinti prin mai multe metode printre care se numara simularea inecului, oparirea cu apa clocotita. Frații au varste cuprinse intre patru luni și 12 ani, iar autoritațile americane au fost…

- „Slava Domnului, militarii sunt bine toti, am trecut peste un moment cumplit, peste un moment care putea sa fie mult mai dramatic, nu ne dorim astfel de evenimente, am trecut cu bine. Militarii sunt bine, sunt in baza la Kandahar, o sa-si reia activitatea probabil in cel mai scurt timp", a spus Fifor,…

- Din decembrie 2013, de cand Michael Schumacher a suferit acel accident la schi, apoi intrand in coma, se stiu foarte putine date concrete despre starea de sanatate a fostului pilot de Formula 1.

- Trei persoane, dintre care doua minore, au fost ranite sambata in urma unui accident rutier petrecut in apropierea orasului Isaccea. Potrivit Inspectoratului de Politie al Judetului (IPJ), accidentul a avut loc in afara localitatii, atunci cand un barbat, in varsta de 58 de ani, a incercat sa efectueze…