Compusii perfluorati, precum teflonul, folositi mai ales la fabricarea ambalajelor alimentare, afecteaza procesul de asimilare in organismul copiilor a vaccinurilor antitetanos si contra difteriei. Un studiu publicat in Journal of the American Medical Association este primul care demonstreaza ca acesti compusi perfluorati (PFC), transmisi in stadiul prenatal, de la mama la fat, sau in timpul nasterii, din mediu, pot afecta modul in care organismul asimileaza un vaccin. Compusii perfluorati au proprietatea de a respinge apa, alte materii si praful. Sunt utilizati in aparatele de aer conditionat,…