- 22 de romani si 4 membri de familie ai acestora, cetateni sudanezi, au cerut asistenta pentru evacuarea din Sudan, potrivit MAE. Ambasada Romaniei in zona a fost inchisa inca din 2021, iar asistenta consulara este acordata prin intermediul Ambasada Romaniei la Addis Abeba (Republica Federala Democratica…

- Serviciul de evidenta a persoanelor Iasi deserveste 610.000 de locuitori din municipiul Iasi dar si din 26 de comune arondate, se arata intr-un comunicat remis presei. De la inceputul anului am inregistrat 20.517 cereri din care 18.066 au fost pentru carti de identitate, 484 pentru carti de identitate…

- La Parlament a avut loc consultari publice asupra proiectului de lege privind Serviciul de Informații și Securitate (SIS). La evenimentul organizat de Comisia securitate naționala, aparare și ordine publica au participat deputați, reprezentanți ai SIS, ai Procuraturii Anticorupție, ai Ministerului Apararii…

- Prin proiectul „PadovaFIT Expanded”, potrivit reprezentanților primariei, Timișoara a devenit primul oraș din Romania care le pune cetațenilor la dispoziție un ghișeu unic, dedicat serviciilor de renovare a locuințelor.

- Groapa de gunoi din localitatea Vidra este singurul depozit de deșeuri ramas in funcțiune in municipiul București și in județul Ilfov. Obiectivele similare de la Glina și de la Rudeni au fost inchise. Așa se face ca, in prezent, tot Bucureștiul și tot județul Ilfov iși trimit gunoiul la Vidra. In ciuda…

- Vineri, la orele 12.00, in localitatea Carcea, județul Dolj, este programat sa-și deschida activitatea cu publicul al 63-lea Serviciu Public Comunitar Local de Evidența Persoanelor. Evenimentul va avea loc la sediul acestui serviciu situat in str. Aeroportului nr. 124. Cetațenii din aceasta comuna vor…

- In regiunile Sofia-capitala, Kjustendil, Pernik, Smolian, Kardjali, Haskovo, Stara Zagora, Varna, Dobrici, Silistra, Ruse si Pleven, a fost emis si un cod galben de intensificari ale vantului.Ministerul Afacerilor Externe recomanda cetatenilor romani sa urmareasca cu atentie situatia din zonele respective,…

