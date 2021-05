Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 11 mai 2021, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel: Numar persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei: 12389Numar persoane vindecate Covid-19 de la inceputul pandemiei: 11719Numarul total de decese Covid-19 de la inceputul pandemiei: 394Numar…

- Astazi, 07 mai 2021, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel: Numar persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei: 12326Numar persoane vindecate Covid-19 de la inceputul pandemiei: 11618Numarul total de decese Covid-19 de la inceputul pandemiei: 390Numar…

- Astazi, 05 mai 2021, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel: Numar persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei: 12286Numar persoane vindecate Covid-19 de la inceputul pandemiei: 11558Numarul total de decese Covid-19 de la inceputul pandemiei: 387Numar…

- Astazi, 28 aprilie 2021, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel: Numar persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei: 12158Numar persoane vindecate Covid-19 de la inceputul pandemiei: 11229Numarul total de decese Covid-19 de la inceputul pandemiei: 372Numar…

- Astazi, 26 aprilie 2021, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel: Numar persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei: 12106 Numar persoane vindecate Covid-19 de la inceputul pandemiei:11150 Numarul total de decese Covid-19 de la inceputul pandemiei: 367…

- Astazi, 24 aprilie 2021, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel: Numar persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei: 12067Numar persoane vindecate Covid-19 de la inceputul pandemiei: 11022Numarul total de decese Covid-19 de la inceputul pandemiei: 366Numar…

- 4.310 noi cazuri de COVID-19 au fost raportate in ultimele 24 de ore in Romania, bilanțul ajungand la 1.002.865, din care pacienți vindecați 902.23. In ultimele 24 de ore au fost efectuate 26.044 de teste RT-PCR și 9.621 de teste rapide antigenice. In unitațile sanitare de profil, numarul total de…

- Astazi, 14 martie 2021, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel: Numar persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei: 9987 Numar persoane vindecate Covid-19 de la inceputul pandemiei: 9305 Numarul total de decese Covid-19 de la inceputul pandemiei: 273…