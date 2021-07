Astazi, 03iulie 2021, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel: Numar persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei: 12582 Numar persoane vindecate Covid-19 de la inceputul pandemiei:12142 Numarul total de decese Covid-19 de la inceputul pandemiei: 439 Numar persoane in carantina la domiciliu:316 Numar persoane aflate in izolare la domiciliu:0 Numar persoane testate in ultimele 24 ore: 229 Conform datelor Direcției de Sanatate Publica, in ultimele 24 de ore, in județul Buzau nu s-auconfirmat cazuri noi de infectare cu noul coronavirus (COVID-19).