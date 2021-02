Astazi, 23 februarie 2021, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel: Numar persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei: 9438 Numar persoane vindecate Covid-19 de la inceputul pandemiei: 8881 Numarul total de decese Covid-19 de la inceputul pandemiei: 264 Numar persoane in carantina la domiciliu: 882 Numar persoane aflate in izolare la domiciliu: 204 Conform datelor Direcției de Sanatate Publica, in ultimele 24 de ore, in județul Buzau au fost confirmate 24 cazuri noi de infectare. Pacienții au varste intre 11 ani și 97 de ani. Anchetele epidemiologice…