Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut, sambata, o convorbire telefonica cu omologul sau de la Budapesta, Peter Szijjarto, acesta din urma confirmand ca tranzitarea teritoriului Ungariei va fi permisa in continuare... The post Informații noi: Ungaria permite tranzitul cetațenilor romani, in continuare, in aceleasi conditii appeared first on Renasterea banateana .