Informatii noi despre starea de sanatate a lui Igor Dodon. Socialistii prorusi: A fost o tentativa de asasinat

- Presedintele moldovean Igor Dodon, care a fost implicat duminica intr-un accident rutier, ar fi suferit rani mai grave decat a lasat sa se inteleaga in mesajul transmis duminica imediat dupa eveniment,...

- Serviciul de Protectie si Paza de Stat (SPPS) din Republica Moldova a difuzat duminica pe pagina sa de Facebook o inregistrare video cu momentul producerii accidentului in care a fost implicata coloana prezidentiala a lui Igor Dodon, informeaza Radio...

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, crede ca presupusa tentativa de asasinat asupra liderului PSD, Liviu Dragnea, este „o poveste de adormit copiii” si dezbaterea cu aceasta „nazdravanie” nu trebuie prelungita.

- "Va asiguram ca protectia si siguranta oaspetilor si a vizitatorilor nostri sunt de importanta vitala pentru noi si ca nu avem nicio evidenta despre sederea la care s-a facut referire recent in presa", au scris acestia pe pagina de Facebook a hotelului. Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat marti…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, miercuri, intr-o interventie telefonica la Antena 3, ca el nu a depus nicio plangere dupa tentativa de ucidere a sa din aprilie 2017, despre care a vorbit cu o seara inainte, si ca a ”auzit” spre sfarsitul anului ca ar fi fost o ancheta. Dragnea sustine…

- SRI si DIICOT au reactionat la stirea privind presupusa tentativa de asasinat a lui Liviu Dragnea. SRI a transmis ca nu are atributii de paza a demnitarilor, iar daca ar fi avut informatii in acest sens le-ar fi trimis institutiilor abilitate. "Serviciul Roman de Informații nu are atribuții legale…

- SRI reactioneaza la informatia lansata de Liviu Dragnea, care a sustinut ca patru persoane straine au venit in Romania cu scopul de a-l asasina, la comanda unei persoane foarte cunoscute pe plan mondial."Serviciul Roman de Informatii nu are atributii legale privind paza si protectia demnitarilor…

- Juecatorul Cristi Danilet, fost membru CSM, reactioneaza la declaratiile lui Liviu Dragnea, dupa ce liderul PSD a sustinut ca a fost tinta unei tentative de asasinat. Magistratul nu da nume, pentru a nu putea fi tinta unei actiuni disciplinare."Azi am aflat ca Romania e țara tentativelor.…